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ФедералПресс

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Захарова назвала вопросы о симпатии Трампа к России неуместными

Захарова назвала вопросы о симпатии Трампа к России неуместными

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопросы западных журналистов о предполагаемой симпатии президента США Дональда Трампа к России в контексте украинского урегулирования.

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