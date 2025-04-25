Захарова назвала вопросы о симпатии Трампа к России неуместными

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопросы западных журналистов о предполагаемой симпатии президента США Дональда Трампа к России в контексте украинского урегулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии