НБА. «Нью-Йорк» – «Майами», «Денвер» – «Филадельфия», «Бостон» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В 23:00 по мск начнется встреча «Нью-Йорк» – «Майами». Также в программе дня игры между топ-командами «Денвер» – «Филадельфия» и «Бостон» – «Клипперс».
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