Школьница из Калужской области перевела мошенникам родительские деньги

Юную калужанку обманули злоумышленники, взломав страницу в социальной сети ее знакомой, в результате она перевела сбережения родителей на чужой счетЮную калужанку обманули злоумышленники, взломав страницу в социальной сети ее знакомой, в результате она перевела сбережения родителей на чужой счет.