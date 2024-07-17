Школьница из Калужской области перевела мошенникам родительские деньги

Юную калужанку обманули злоумышленники, взломав страницу в социальной сети ее знакомой, в результате она перевела сбережения родителей на чужой счетЮную калужанку обманули злоумышленники, взломав страницу в социальной сети ее знакомой, в результате она перевела сбережения родителей на чужой счет.
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