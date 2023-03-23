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Медведев считает, что «арест» Путина будет равносилен объявлению войны

Медведев считает, что «арест» Путина будет равносилен объявлению войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал выдачу ордера на «арест» президента РФ Владимира Путина.

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