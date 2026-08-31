В Орле родителям рассказали о нескольких способах взять выходной на 1 сентября

День знаний – важная дата для всех семей, где подрастают школьники. Волнительные утренние сборы, линейка, первый учебный день, семейное празднование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Советском суде ...
- Клычков прокоммен...
- ВП Орёл и министр ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым