В Казанской кадетской школе-интернате открыли мемориальную доску Антону Россихину

Фото: © «Татар-информ» В казанская кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова состоялась церемония открытия мемориальной доски выпускнику школы Антону Россихину, героически погибшему в ходе специальной военной операции.
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