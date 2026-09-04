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Царьград

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Александра Игнатова вернулась на международные турниры по фигурному катанию

Александра Игнатова вернулась на международные турниры по фигурному катанию

Александра Игнатова (Трусова) вернулась на международные турниры после простоя с 2022/23 сезона. В 2024 году она вышла замуж, в 2025 родила сына.

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