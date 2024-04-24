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«Үзебезнекеләрне ташламыйбыз»: Камилә Вәлиева үзен яңа һөнәрдә сынап караячак

«Үзебезнекеләрне ташламыйбыз»: Камилә Вәлиева үзен яңа һөнәрдә сынап караячак: https://intertat.tatar/news/uzebeznekelarne-taslamyibyz-kamila-valieva-uzen-yana-honarda-synap-karayacak-5865705.

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