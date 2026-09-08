Людмила Тархова: боюсь за внука после суда и преступления дочери

Людмила Тархова выразила тревогу за внука, которого летом 2026 года передали отцу в Израиль. Ее дочь признала вину в убийстве Виктора Тархова и его супруги в период с ноября 2024 по январь 2025 года, движимая корыстными мотивами.
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