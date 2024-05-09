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Беллингем о выходе в финал ЛЧ: «Сбывшаяся мечта. Видимо, весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать» 

Мадридцы обыграли «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2). «Это сбывшаяся мечта.

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