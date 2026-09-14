Девочки на шеринговом самокате сбили женщину на Николаевском бульваре Вот, что рассказывает сама пострадавшая: - Вчера на Николаевском бульваре меня сбили две тринадцатилетние девочки на электросамокате.
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