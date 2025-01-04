Экс-аналитик ЦРУ предрек НАТО распад из-за остановки поставок газа из РФ

Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d НАТО может грозить распад из-за недовольства ряда стран Европы, в частности Словакии, остановкой поставок российского газа, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
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