В Киеве предположили более жесткие требования Трампа по недрам

Высокопоставленные украинские чиновники, которые участвуют в переговорах с США по недрам Украины, предполагают, что администрация президента США Дональда Трампа может поставить новые, более жесткие условия для Киева.
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