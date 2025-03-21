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В Киеве предположили более жесткие требования Трампа по недрам

В Киеве предположили более жесткие требования Трампа по недрам

Высокопоставленные украинские чиновники, которые участвуют в переговорах с США по недрам Украины, предполагают, что администрация президента США Дональда Трампа может поставить новые, более жесткие условия для Киева.

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