WSJ: у ряда стартапов по производству зеленых альтернатив нефти проблемы

«Чистое» топливо начинает барахлить, сообщает The Wall Street Journal. Какие перспективы у этого рынка?«Стартапы по производству «чистого» топлива должны были стать новым прорывом, а теперь они рушатся», — пессимистично описывает ситуацию The Wall Street Journal.
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