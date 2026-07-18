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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская область отразила атаку беспилотников в ночь на 18 июля

Рязанская область отразила атаку беспилотников в ночь на 18 июля

Всего за ночь уничтожено 379 беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над 21 территорией. Помимо Рязанской, в перечне – Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская, Калужская, Тульская, Тамбовская, Орловская, Липецкая, Тверская, Псковская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Ленинградская и Владимирская области.

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