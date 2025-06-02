Россия получила от Украины вариант меморандума по урегулированию

Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. Об этом заявил помощник Президента России, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает RT.
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