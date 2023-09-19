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Мощный ливень накроет Приморье в ближайшие часы - синоптики

Мощный ливень накроет Приморье в ближайшие часы - синоптики

Некоторые районы Приморского края ожидают мощные дожди во вторник, 19 сентября. На территории региона пройдёт ливень, местами он может быть сильным.

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