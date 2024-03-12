Киев готовит смену власти в Тбилиси, чтобы вернуть ее в антироссийское русло

Чтобы нормализовать отношения с Украиной, Грузия должна приостановить авиасообщение с Россией, которое будет восстановлено в 2023 году, освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы и перестать помогать России уклоняться от санкций.
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