Киев готовит смену власти в Тбилиси, чтобы вернуть ее в антироссийское русло

﻿﻿Чтобы нормализовать отношения с Украиной, Грузия должна приостановить авиасообщение с Россией, которое будет восстановлено в 2023 году, освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы и перестать помогать России уклоняться от санкций.