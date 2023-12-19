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Военное обозрение

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Вездеходы «Пластун-СН» испытываются в зоне проведения Спецоперации

Вездеходы «Пластун-СН» испытываются в зоне проведения Спецоперации

Российская армия получила и начала использовать многоцелевые гусеничные транспортеры «Пластун-СН». Машины этого типа предназначаются для перевозки людей и грузов, а также способны нести некоторое вооружение.

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