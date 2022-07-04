1 сентября в Кузбассе появится новый вуз

Всего через два месяца в Кемерове откроется новый вуз – об этом сообщили в Парламенте Кузбасса. Уже 1 сентября новый кузбасский вуз — филиал РГИСИ начнет работу, где будут обучаться 75 первокурсников, - сообщили в пресс-службе парламента Кузбасса.