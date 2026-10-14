Директор ФБР Кэш Патель собирается в Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. Если поездка не сорвется, то это будет первый визит действующего главы бюро в Россию со времён Роберта Мюллера.
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