Путин отметил роль "Славянского базара в Витебске" в укреплении связей между народами

Международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске” — это масштабный и неординарный форум, который десятилетиями обогащает культурную жизнь многих стран и вносит значимый вклад в укрепление духовных связей между славянскими народами.
Международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске” — это масштабный и неординарный форум, который десятилетиями обогащает культурную жизнь многих стран и вносит значимый вклад в укрепление духовных связей между славянскими народами.
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