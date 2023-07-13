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Путин отметил роль "Славянского базара в Витебске" в укреплении связей между народами

Путин отметил роль "Славянского базара в Витебске" в укреплении связей между народами

Международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске” — это масштабный и неординарный форум, который десятилетиями обогащает культурную жизнь многих стран и вносит значимый вклад в укрепление духовных связей между славянскими народами.

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