Семейная драма в Таиланде закончилась покушением на убийство

Пострадавшая женщина была госпитализирована в критическом состоянии.Полиция Таиланда задержала 18-летнего жителя России по подозрению в покушении на убийство своей матери, сообщает тайская газета Daily News.
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