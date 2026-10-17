If you love westerns, it may be time to dive in to this long-running Canadian family drama. The first 19 seasons are now on Netflix, with the 20th coming soon.
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