Посол Таиланда в РФ рассказал об увеличенном безвизовом режиме для россиян

Таиланд может повторить практику увеличенного безвизового режима в наступившем году, если результаты инициативы за этот сезон «будут впечатляющими», заявил в интервью РИА Новости таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.
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