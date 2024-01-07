Красноярцы встретили Рождество ночью в храмах

В ночь на 7 января в красноярских храмах отпраздновали Рождество. Наша фотокорреспондентка Мария Ленц побывала в храме Рождества Христова на Щорса и в храме Иоанна Предтечи в Архиерейском доме на Горького.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии