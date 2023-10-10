Авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в восточное Средиземноморье

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
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