Это спецверсия Galaxy Z Fold 8 Ultra для Китая Samsung готовит складной смартфон W27 для китайского рынка — это будет премиальная версия модели, известной во всем мире как Galaxy Z Fold 8 Ultra.
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