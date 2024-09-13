Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Он посетил базу по производству материала для ядерного оружия.фото: kcna.kp--> Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана, чтобы нарастить ядерный арсенал «в геометрической прогрессии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии