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Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Он посетил базу по производству материала для ядерного оружия.фото: kcna.kp--> Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана, чтобы нарастить ядерный арсенал «в геометрической прогрессии».

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