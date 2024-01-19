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Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных

Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных

Специалисты российской компании hiderX — эксперты в области создания специализированных изделий, предназначенных для защиты от тепловизоров, рассказали о работе над маскировочным костюмом, который размывает силуэт носителя и делает его совершенно невидимым для тепловизионных средств противника, о чем стало известно 19 января.

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