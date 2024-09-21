«Про семью, про еду, про луну»: в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайской еды и культуры

21- 22 сентября в честь праздника середины осени Чжунцюцзе (中秋节), второго по важности из традиционных праздников Китая, в Севкабель Порту пройдет фестиваль китайской еды и культуры «Нихао, Шифу!» “С самого открытия первой лапшичной мы всегда устраивали праздник по случаю Нового года для своих гостей, и не могли не вспоминать о тех атмосферных ярмарках, которые в это время проводятся в Китае и создают особенное настроение.