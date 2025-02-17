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Царьград

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Сергей Собянин рассказал, как стать участником московских студенческих отрядов

Сергей Собянин рассказал, как стать участником московских студенческих отрядов

Более 150 студенческих отрядов работают в Москве, сообщил Сергей Собянин. Список профессий, на которые предлагают обучиться участникам, расширился — они могут попробовать себя в роли вожатых, проводников, санитаров и многих других.

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