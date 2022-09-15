ИЗВЕСТИЯ iz

6 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Карамзин
    Мне кажется, им по-человечески комфортно друг с другомУшаков рассказал ...
  • Антон Карамзин
    Может, устроить благотворительную распродажу луковиц  повсеместно в пользу Пострадавших детей Донбасса?  Тюльпаны буд...Около 15 млн тюль...
  • Антон Карамзин
    В ШОС не должно быть стран-санкционеров, колонизаторов, убийц. То есть,  НАТО и ЕСВ Китае ответили ...

Клинический психолог рассказала о ранних признаках депрессии

Клинический психолог рассказала о ранних признаках депрессии

Эксперт рынка «Хелснет» платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор Центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова 15 сентября рассказала, какое поведение может говорить о признаках депрессии на ранних этапах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх