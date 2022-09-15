Клинический психолог рассказала о ранних признаках депрессии

Эксперт рынка «Хелснет» платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор Центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова 15 сентября рассказала, какое поведение может говорить о признаках депрессии на ранних этапах.