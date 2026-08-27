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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» за 4,5 млн долларов может купить защитника «Унион» Санта-Фе Майсона Родригеса

« Краснодар » может подписать центрального защитника « Унион » Санта-Фе Майсона Родригеса. Иван Карпов сообщает, что «быки» ведут переговоры с аргентинским клубом о трансфере 23-летнего уругвайца за 4,5 миллиона долларов.

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