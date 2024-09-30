PS5 Pro, скорее всего, не будет иметь никакой ИИ-технологии генерации кадров. Бу...

PS5 Pro, скорее всего, не будет иметь никакой ИИ-технологии генерации кадров. Будущие игры выиграют больше от PSSRPlayStation 5 Pro не будет иметь никакой технологии генерации кадров на основе ИИ по нескольким причинам, включая тайминги.
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