Картина Репина «Приплыли»— что означает эта фраза и почему она удивила бы художника

Крылатая фраза «картина Репина „Приплыли“» означает безвыходную, но не критическую ситуацию. Мы с детства уверены, что она имеет отношение к творчеству великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина, но сам художник был бы удивлен, услышав об этой своей работе.