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ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

Группировка ВСУ готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области, сообщили в российских силовых структурах.

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