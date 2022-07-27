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Ульсбю-Ройселанн, Вирер, Виттоцци, Самуэльссон выступят на чемпионате мира по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге выступит более 400 участников из 28 стран.  Среди подавших заявки на участие Себастьян Самуэльссон, Эльвира Оберг, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Марте Ульсбю-Ройселанн и несколько других членов сборной Норвегии, вся сборная Франции.

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