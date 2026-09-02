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Максим Афиногенов: «Если я затесался в Клуб Боброва, то уже неплохо провел карьеру. Но раньше играли по 20-30 матчей за сезон, и это одно, а сейчас 60+ игр – больше возможностей забить»

Бывший нападающий «Динамо», «Баффало» и СКА Максим Афиногенов оценил свою карьеру и отреагировал на новость о возвращении Клуба Всеволода Боброва.

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