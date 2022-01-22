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Власти Тюмени начали убирать снег во дворах

Власти Тюмени начали убирать снег во дворах

В своем Instagram глава Тюмени рассказал, что по итогам совещания с губернатором региона Александром Моором принято решение задействовать дополнительную технику - практически вдвое увеличили количество самосвалов, погрузчиков и других механизмов.

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