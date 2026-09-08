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Газета.ру

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Дмитриев: Германия может замерзнуть из-за политики Мерца

Дмитриев: Германия может замерзнуть из-за политики Мерца

Германия может столкнуться с нехваткой газа зимой из-за политики канцлера Фридриха Мерца. Об этом на своей странице в сети X заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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