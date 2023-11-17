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Дания вышла на Евро-2024. На прошлом ЧЕ датчане играли в полуфинале

Дания вышла на Евро-2024. На прошлом ЧЕ датчане играли в полуфинале

Датчане обыграли Словению (2:1) в домашнем матче 9-го тура квалификации Евро-2024. Команда тренера Каспера Юлманда набрала 22 очка и занимает первое место в группе H.

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