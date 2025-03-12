Пересильд допустила, что ее дочь может бросить кино

+ A — «Непонятно, как сложится ее жизнь»: Пересильд допустила, что ее дочь может оставить карьеру в кино Актриса Юлия Пересильд заявила, что она не уверена в том, что ее дочь Анна захочет в будущем связать свою жизнь с киноиндустрией.