У Филиппа шансов нет: молодая муза Киркорова впервые показала любимого мужчину

Буквально на днях король российского шоу-бизнеса рассказал о своих чувствах к студентке. Филипп Киркоров и Валентина Алексеева Личный архив Валентины Алексеевой20-летняя «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева, которую Филипп Киркоров публично называл своей музой и «королевой сердца», рассекретила настоящего избранника.
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