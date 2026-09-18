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У Филиппа шансов нет: молодая муза Киркорова впервые показала любимого мужчину

У Филиппа шансов нет: молодая муза Киркорова впервые показала любимого мужчину

Буквально на днях король российского шоу-бизнеса рассказал о своих чувствах к студентке. Филипп Киркоров и Валентина Алексеева Личный архив Валентины Алексеевой20-летняя «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева, которую Филипп Киркоров публично называл своей музой и «королевой сердца», рассекретила настоящего избранника.

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