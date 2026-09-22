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«Союзмультфильм» требует 33 тысячи рублей с продавца мыла

«Союзмультфильм» требует 33 тысячи рублей с продавца мыла

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступил иск «Киностудии Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм», которые требуют взыскать 20 тысяч рублей с местного самозанятого продавца мыла – они считают, что он нарушил их авторские права.

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