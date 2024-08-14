В Тульской детской областной больнице 21 августа пройдет День открытых дверей

21 августа в Тульской детской областной больнице состоится День открытых дверей, в ходе которого юные туляки смогут обследоваться бесплатно и без специальных направлений, передает пресс-служба регионального минздрава.
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