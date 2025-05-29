Эксперт Басманова сравнила стоимость ТО китайских и европейских авто

Руководитель отдела продаж в компании Vedro.pro Александра Басманова рассказала изданию «За рулем» о различиях в затратах на обслуживание автомобилей из Китая по сравнению с японскими, корейскими и европейскими моделями.
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