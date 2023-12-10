Технологии и искусственный интеллект «засветились» в Амстердаме на фестивале света

В столице Нидерландов проходит традиционный фестиваль света Amsterdam Light Festival.В рамках фестиваля художники, дизайнеры и архитекторы со всего мира разместили около 200 работ в историческом центре Амстердама и вдоль каналов.
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