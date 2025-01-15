Кандидат в госсекретари США Рубио заявил, что у Киева заканчиваются украинцы

Кандидат от избранного президента США Дональда Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате пояснил, как он видит позицию Белого дома по завершению конфликта на Украине.
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