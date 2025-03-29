Артисты Надыма дали благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

Ямальских бойцов СВО поддержат средствами, собранными на патриотической благотворительной акции «Герои нашего времени, мы Вами гордимся!» Об этом администрация Надымского района сообщила в официальном telegram-канале.
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